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Екс-заступника голови КМДА викликали в НАЗК

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 13:30
Екс-заступника голови КМДА викликали в НАЗК
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

НАЗК викликало Олексія Резнікова прибути на ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексія Резнікова прибути в Національне агентство 27 листопада на ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

НАПК в установленому порядку запросило Рєзнікова прибути в Нацагентство 27 листопада 2018 року о 14:30 для дачі пояснень та, за наявності підстав, складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Встановлено, що перебуваючи на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, Резніков несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані у зв'язку з придбанням у власність транспортного засобу AUDI A8 2012 випуску.

Таким чином, дії Резнікова підпадають під ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, НАЗК просить надати документи, які підтверджують отримання доходу в сумі понад 874 тис. гривень у вигляді гонорару та інших виплат по цивільно-правовій угоді.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило 14 випадків ухилення від подання декларацій та повідомляє про них органам прокуратури і поліції.

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