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Екс-заступника генпрокурора Кузьміна зняли з розшуку

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 21:14
Екс-заступника генпрокурора Кузьміна зняли з розшуку
Фото: Ренат Кузьмін (УНІАН)

Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади

Колишнього першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Як повідомляється, 3 вересня прізвище Кузьміна ще перебувала у базі розшуку. Станом на 5 вересня його імені розшукових обліках МВС не зазначено.

Зазначимо, Кузьміна підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна та інших особливо тяжких злочинах. Однак правоохоронці не могли встановити місцезнаходження Кузьміна. Ймовірним місцем його перебування вважалася Росія або територія анексованого Криму. За останніми даними, Кузьмін перебував у Ялті станом на 2017 рік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах у Раду екс-заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну, який балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя". Генпрокуратура підозрює Кузьміна у скоєнні низки злочинів і направляла до ЦВК звернення про скасування його реєстрації.

Також Генеральна прокуратура України підозрювала Кузьміна у скоєнні низки злочинів і направляла до ЦВК звернення про скасування його реєстрації.

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