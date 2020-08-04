Экс-вратарь "Реала" и "Порту" Касильяс завершил карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Икер Касильяс принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. Вратарь не выходил на поле с лета 2019 года.

О своем решении Касильяс написал в Twitter.

В мае прошлого года голкипер, будучи игроком "Порту", перенес сердечный приступ. Ему стало плохо во время тренировки.

Большую часть клубной карьеры голкипер провел в мадридском "Реале", воспитанником которого он является. В составе "сливочных" он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды - Кубок страны, трижды - Лигу чемпионов.

В 2015 году он перешел в "Порту", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.

Касильяс также является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

Теперь Икер должен вернуться в "Реал" на одну из административных должностей. Ранее он планировал побороться за место главы Федерации футбола Испании, но передумал.

Напомним, ранее сообщалось, что Касильяс во время восстановления после инфаркта будет работать на руководящей должности в "Порту".