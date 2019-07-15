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Вратарь "Порту" Касильяс получил должность в структуре клубе

Новости » Спорт    15.07.2019 - 16:18
Вратарь "Порту" Касильяс получил должность в структуре клубе
Фото: Икер Касильяс (fcporto.pt)

Футболист в мае 2019 года перенес инфаркт

Вратарь "Порту" Икер Касильяс во время восстановления после инфаркта будет работать на руководящей должности в клубе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, 38-летний вратарь будет связующим звеном между футболистами, тренерами и руководством португальской команды.

В мае Касильясу стало плохо во время тренировки. Он был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован.

"В конце прошлого сезона, когда все это произошло, ко мне обратился президент. Он хотел, чтобы я остался в клубе, был рядом с игроками, с молодежью, потому что нас ждут перемены. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь партнерам по команде", - заявил Касильяс официальному сайту клуба.

Голкипер не завершает карьеру, но в нынешнем сезоне, скорее всего, не сыграет.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. С 1998 года футболист выступал за "Реал", воспитанником которого он является. 

Напомним, Касильяс стал рекордсменом по количеству игр в еврокубках.

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