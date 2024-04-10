Екс-військові США попросили Верховний суд не давати імунітет Трампу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Понад десяток відставних чотиризіркових генералів, адміралів та інших колишніх воєначальників у понеділок подали до Верховного суду скаргу, виступаючи проти заяв колишнього президента Трампа про імунітет у його кримінальних справах.

За словами вищих військових, заяви Трампа "поставлять під загрозу роль збройних сил в американському суспільстві, конституційний порядок США та національну безпеку", а також "глибоко негативні наслідки для військовослужбовців".

Адвокати колишнього президента стверджували, що звинувачення проти Трампа, пов'язані з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року, мають бути зняті, бо на той час він виконував обов'язки президента. Прокурори засудили цю ідею як “нову та радикальну” заяву.

Серед тих, хто підписав звіт: колишній директор ЦРУ Майкл Хейден, адмірал у відставці. Тед Аллен та відставний генерал. Джордж Кейсі, Карлтон Фулфорд, Крейг Маккінлі та Чарльз Крулак.

Група стверджувала, що надання Трампу імунітету проти кримінальних звинувачень може відчинити двері для майбутнього втручання виконавчої влади у вибори в країні та може поставити під загрозу національну безпеку.

“Поняття такого імунітету, як загалом, так і конкретно в контексті потенційного заперечення результатів виборів, загрожує поставити під загрозу безпеку нашої країни та міжнародне лідерство. Особливо в такі часи, як нинішні, коли антидемократичні, авторитарні режими перебувають на підйомі в усьому світі, така загроза є нетерпимою та небезпечною”, - сказано в заяві.

Також вищі військові сказали, що якщо суд погодиться з аргументами Трампа, це зруйнує стосунки між головнокомандувачем та військовими, тому що президенту не доведеться дотримуватися закону, тоді як військові все одно будуть.

"Ситуація може зрештою створити ймовірність того, що військовослужбовці виявляться в неможливому становищі, коли їм доведеться обирати між дотриманням свого головнокомандувача та підпорядкування законам, прийнятим Конгресом", йдеться у брифінгу.

Судові справи проти Трампу

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші.

Раніше ми писали, що Трампа зобов'язали сплатити понад 450 млн. доларів у справі про шахрайство.

Також ми повідомляли, що 16 лютого 2024 року суд Нью-Йорка зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів. Він визнаний винним у умисних фінансових махінаціях упродовж десяти років. Також суддя заборонив Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації протягом трьох років.

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