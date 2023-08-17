Екс-військкома Дніпропетровської області запідозрили у збагаченні на майже 9 млн гривень

Зазначається, що за результатами моніторингу способу життя екс-військкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн гривень.

У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 гривень. Мова йде про:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 гривень та 698 950 гривень;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 гривень;

автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 гривень;

автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 гривень;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 гривень.

Що ще знайшли у батька колишнього військкома

Батько екс-військкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1 100 000 гривень, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів.

У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу в Дніпропетровській області вартістю 1 150 000 гривень.

В Агентстві зазначили, що зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком колишнього військкома доходів на майже 6 млн гривень, вочевидь, вони були придбані за дорученням самого Пікала та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена.

НАЗК перевірило і дружину колишнього військкома

Минулого року дружина військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів (еквівалент 2 600 000 гривень).

"Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька за все життя значно менший", - повідомили у НАЗК.

Сам екс-начальник Дніпропетровського обласного ТЦК у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 гривень: йдеться про дві земельні ділянки вартістю 32 тисяч гривень і 22 тисяч гривень, а також житловий будинок за майже 115 тисяч гривень.

Що тепер загрожує Пікалу

НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід військкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів.

Всі зібрані факти НАЗК передало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно військкома.

Скандали в ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.

Раніше повідомлялось, що військкома Дніпропетровської області підозрюють у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.