Екс-військкома Дніпропетровської області запідозрили у збагаченні на майже 9 млн гривень

Правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що за результатами моніторингу способу життя екс-військкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн гривень.
У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 гривень. Мова йде про:
Що ще знайшли у батька колишнього військкома
Батько екс-військкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1 100 000 гривень, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів.
У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу в Дніпропетровській області вартістю 1 150 000 гривень.
В Агентстві зазначили, що зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком колишнього військкома доходів на майже 6 млн гривень, вочевидь, вони були придбані за дорученням самого Пікала та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена.
НАЗК перевірило і дружину колишнього військкома
Минулого року дружина військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів (еквівалент 2 600 000 гривень).
"Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька за все життя значно менший", - повідомили у НАЗК.
Сам екс-начальник Дніпропетровського обласного ТЦК у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 гривень: йдеться про дві земельні ділянки вартістю 32 тисяч гривень і 22 тисяч гривень, а також житловий будинок за майже 115 тисяч гривень.
Що тепер загрожує Пікалу
НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід військкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів.
Всі зібрані факти НАЗК передало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно військкома.
Нагадаємо, останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.
Раніше повідомлялось, що військкома Дніпропетровської області підозрюють у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.
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