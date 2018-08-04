Экс-вице-премьера Армении обвинили в препятствовании правосудию

В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде

Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение по делу о событиях 1-2 марта 2008 года по ст. 332. ч.3 - препятствование правосудию и избрана мера пресечения. Об этом сообщают Новости Армении.

"Судья Конституционного суда Валерий Погосян посетовал, что на него "надавили" из аппарата второго президента Роберта Кочаряна, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна", - сообщил начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатарян.

Хачатарян добавил, что в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

"За это преступление бывшему вице-премьеру грозит наказание до 6 лет лишения свободы", - отметил начальник следственной службы.

Напомним, что по делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаэлю Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения по 1 ч. 300.1 ст. Уголовного кодекса Армении - предварительный сговор с другими лицами с целью свержения конституционного строя.