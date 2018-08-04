Екс-віце-прем’єра Вірменії звинувачено у перешкоджанні правосуддю

У якості запобіжного заходу було обрано підписку про невиїзд

Колишньому віце-прем'єру Вірменії Армену Геворкяну пред'явлено звинувачення у справі про події 1-2 березня 2008 року за ст. 332. ч.3 - перешкоджання правосуддю та обрано запобіжний захід. Про це повідомляють Новини Вірменії.

"Суддя Конституційного суду Валерій Погосян поскаржився, що на нього "натиснули" з апарату другого президента Роберта Кочаряна, щоб він ухвалив рішення на користь Сержа Саргсяна", - повідомив начальник Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатарян.

Хачатарян додав, що в якості запобіжного заходу було обрано підписку про невиїзд.

"За цей злочин колишньому віце-прем’єру загрожує покарання до 6 років позбавлення свободи", - зазначив начальник слідчої служби.

Нагадаємо, що в справі про події 1-2 березня 2008 року другому президенту президенту Вірменії Роберту Кочаряну, колишньому міністру оборони Вірменії Мікаелю Арутюняну і генсеку ОДКБ Юрію Хачатурову пред’явлені обвинувачення по 1 ч. 300.1 ст. Кримінального кодексу Вірменії – попередня змова з іншими особами з метою повалення конституційного ладу.