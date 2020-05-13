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Экс-тренер "Валенсии" может повторно возглавить клуб

Новости » Спорт     13.05.2020 - 13:24
Экс-тренер "Валенсии" может повторно возглавить клуб
Фото: Унаи Эмери (arsenal.com)

В данный момент он находится без работы

Испанский cпециалист Унаи Эмери, находящийся в настоящий момент без работы, является одним из главных кандидатов на должность главного тренера "Валенсии". Об этом сообщает Marca.

В клубе недовольны результатами, которые показывает команда под руководством нынешнего наставника Альберта Селадеса. Его контракт рассчитан до 2021 года. Поэтому руководство обсуждает вариант с приглашением 48-летнего специалиста, который работал с командой в период с 2008 по 2012 год, трижды заняв третье место в Ла Лиге, выйдя с командой в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 1/4 Лиги Европы.

Последним местом работы Эмери был лондонский "Арсенал". По его руководством команда выступала не совсем удачно, хоть и дошла до финала Лиги Европы.

На момент приостановки Ла Лиги из-за пандемии коронавируса команда занимала седьмое место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 4 очка.

Теги Новости Украины Унаи ЭмериВаленсиятренерАрсенал
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