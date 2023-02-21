Екс-тренер "Шахтаря" втратив роботу в Італії: він провів із командою два матчі

47-річний тренер втратив роботу після поразки від "Беневенто" в 25-му турі Серії B. Цей матч був для нього лише другим у ролі керманича "ластівок".

Посанцціні, який був помічником Роберто Де Дзербі в "Шахтарі", очолив "Брешію" щойно 7 лютого. Ломбардці не перемагали в чемпіонаті Італії з кінця листопада та опустилися до зони вильоту другого дивізіону. Фахівець із досвідом роботи в Україні покращити становище "ластівок" не зумів, зазнавши двох мінімальних поразок.

Новим керманичем "Брешії" став Даніеле Гастальделло. Нинішній сезон ломбардці розпочали під керівництвом Пепа Клотета. У грудні-січні з командою працював Альфредо Альєтті, далі – знову Клотет, якого і змінив Посанцціні.

Минулого тижня тіфозі "Брешії" провели чергову акцію протесту проти власника "ластівок" Челліно. Раніше вони вимагали від бізнесмена продати клуб, зробивши символом незгоди футболку з 17-м номером – цифрою, якої панічно боїться колишній власник "Кальярі" та "Лідса".