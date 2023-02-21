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Экс-тренер "Шахтера" потерял работу в Италии: он провел с командой два матча

Фото: Давиде Посанццини удержался в должности всего две недели (facebook.com/BresciaCalcioBSFC)
Автор: Антон Федорцив

Эксцентричный владелец итальянской "Брешии" Массимо Челлино продолжил тасовать специалистов в должности главного тренера команды. Давиде Посанццини уволен с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний тренер потерял работу после поражения от "Беневенто" в 25-м туре Серии B. Этот матч был для него лишь вторым в роли наставник "ласточек".

Посанццини, бывший помощником Роберто Де Дзерби в "Шахтере", возглавил "Брешию" только 7 февраля. Ломбардцы не побеждали в чемпионате Италии с конца ноября и опустились в зону вылета второго дивизиона. Специалист с опытом работы в Украине улучшить положение "ласточок" не сумел, потерпев два минимальных поражения.

Новым наставником "Брешии" стал Даниэле Гастальделло. Нынешний сезон ломбардцы начали под руководством Пепа Клотета. В декабре-январе с командой работал Альфредо Альетти, дальше – снова Клотет, которого и сменил Посанццини.

На прошлой неделе тифози "Брешии" провели очередную акцию протеста против владельца "ласточек" Челлино. Раньше они требовали от бизнесмена продать клуб, сделав символом несогласия футболку с 17-м номером – цифрой, которой панически боится бывший владелец "Кальяри" и "Лидса".

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Чемпионат Италии