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Екс-тренер "Шахтаря" втратив роботу в Італії: він провів із командою два матчі

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Брешія, Вівторок 21 лютого 2023 13:21
Екс-тренер "Шахтаря" втратив роботу в Італії: він провів із командою два матчі Фото: Давіде Посанцціні втримався на посаді лише два тижні (facebook.com/BresciaCalcioBSFC)
Автор: Антон Федорців

Ексцентричний власник італійської "Брешії" Массімо Челліно продовжив тасувати фахівців на посаді головного тренера команди. Давіде Посанцціні звільнений з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

47-річний тренер втратив роботу після поразки від "Беневенто" в 25-му турі Серії B. Цей матч був для нього лише другим у ролі керманича "ластівок".

Посанцціні, який був помічником Роберто Де Дзербі в "Шахтарі", очолив "Брешію" щойно 7 лютого. Ломбардці не перемагали в чемпіонаті Італії з кінця листопада та опустилися до зони вильоту другого дивізіону. Фахівець із досвідом роботи в Україні покращити становище "ластівок" не зумів, зазнавши двох мінімальних поразок.

Новим керманичем "Брешії" став Даніеле Гастальделло. Нинішній сезон ломбардці розпочали під керівництвом Пепа Клотета. У грудні-січні з командою працював Альфредо Альєтті, далі – знову Клотет, якого і змінив Посанцціні.

Минулого тижня тіфозі "Брешії" провели чергову акцію протесту проти власника "ластівок" Челліно. Раніше вони вимагали від бізнесмена продати клуб, зробивши символом незгоди футболку з 17-м номером – цифрою, якої панічно боїться колишній власник "Кальярі" та "Лідса".

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