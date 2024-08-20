Екс-тренер "Шахтаря" несподівано очолив клуб Першої ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

55-річний тренер обійняв посаду, що була вакантною після відставки Віктора Скрипника. Харківський колектив – третя українська команда в кар'єрі нідерландця.

Ван Леувен підписав із "Металістом 1925" контракт на 3 роки. До тренерського штабу фахівця увійшли асистент Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачок і тренер із фізпідготовки Валерій Блохін. Також залишилися в структурі тренери Андрій Шабалін і Сергій Вольваков.

Новий сезон "Металіст 1925" розпочав посередньо. У двох турах Першої ліги харків'яни набрали лише 1 очко, а в Кубку України пройшли "Полтаву" лише в додатковий час. У липні "синьо-жовті" програли перехідний турнір за місце в Прем'єр-лізі.

Хто такий Патрік ван Леувен

Уродженець Ассена, після нетривалої ігрової кар'єри обрав шлях функціонера. Був координатором академії роттердамського "Фейєнорда" в 2000-2006 рр.

У 2007 році вперше опинився в донецькому "Шахтарі". Упродовж семи років нідерландець керував молодіжним сектором клубу в статусі координаторі та директора академії. Пізніше був спортивним директором алматинського "Кайрата" та "Маккабі" з Тель-Авіва.

У 2020-2021 рр. був в. о. головного тренера ізраїльського гранда, а потім повноцінно очолив "Маккабі". Здобув із тель-авівцями Кубок Ізраїлю, а перед сезоном 2022/23 став головним тренером "Зорі" та завоював бронзові нагороди. Торік очолив "Шахтар", але втримався на посаді лише кілька місяців.