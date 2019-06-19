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Екс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуріньо має намір очолити збірну

Новини » Спорт    19.06.2019 - 10:20
Екс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуріньо має намір очолити збірну
Фото: Жозе Моуріньо (manutd.com)

Португальський тренер не працює в клубах з грудня минулого року

Португальський тренер Жозе Моуріньо висловив бажання попрацювати на рівні національних збірних. Слова наставника наводить видання Goal.

За словами фахівця, який знаходиться без роботи з січня, він більше бачить себе наставником саме збірної команди, а не клубу.

"Я хочу битися в нових змаганнях. Думаю про чемпіонат світу та чемпіонаті Європи. У мене давно було бажання спробувати щось подібне. У даний момент я більше бачу себе тренером збірної, ніж тренером клубу. Мені підходить збірна Португалії? Ні, необов'язково", - сказав Моуріньо.

Спеціаліст знаходиться без роботи з того часу, як покинув "Манчестер Юнайтед" в грудні минулого року. Раніше 56-річний наставник очолював "Порту", "Челсі", "Інтер" та "Реал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моуріньо має намір влітку відновити тренерську кар'єру.

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