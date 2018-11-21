Экс-тренер "Реала" Лопетеги может возглавить сборную США

Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

На данный момент американская сборная не имеет постоянного главного тренера

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может в ближайшее время вернуться к работе. Как сообщает AS, в услугах испанского специалиста заинтересовано руководство федерации футбола США.

Американское руководство видит в нем тренера, способного улучшить результаты сборной. В настоящий момент в команде есть множество молодых футболистов, и в США хотят использовать опыт Лопетеги, работавшего с молодежью в сборной Испании, а также в "Реале".

После ухода Брюса Арены с поста главного тренера США (под руководством которого американцы не попали на ЧМ впервые с 1986 года) временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэйв Сарачан. Под его руководством американцы одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Напомним, Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера "королевского клуба" в конце октября после поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании со счетом 1:5.