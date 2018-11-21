ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Экс-тренер "Реала" Лопетеги может возглавить сборную США

Новости » Спорт    21.11.2018 - 11:54
Экс-тренер "Реала" Лопетеги может возглавить сборную США
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

На данный момент американская сборная не имеет постоянного главного тренера

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может в ближайшее время вернуться к работе. Как сообщает AS, в услугах испанского специалиста заинтересовано руководство федерации футбола США. 

Американское руководство видит в нем тренера, способного улучшить результаты сборной. В настоящий момент в команде есть множество молодых футболистов, и в США хотят использовать опыт Лопетеги, работавшего с молодежью в сборной Испании, а также в "Реале".

После ухода Брюса Арены с поста главного тренера США (под руководством которого американцы не попали на ЧМ впервые с 1986 года) временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэйв Сарачан. Под его руководством американцы одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Напомним, Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера "королевского клуба" в конце октября  после поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании со счетом 1:5.

Сборная Украины завершила год ничьей в товарищеском матче с Турцией Суперлиги нет и не будет, - президент УЕФА Чеферин
Новости Украины РеалСоединенные Штаты АмерикитренерФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь