ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Екс-тренер "Реала" Лопетегі може очолити збірну США

Новини » Спорт    21.11.2018 - 11:54
Екс-тренер "Реала" Лопетегі може очолити збірну США
Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Наразі американська збірна не має постійного головного тренера

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Хулен Лопетегі може найближчим часом повернутися до роботи. Як повідомляє AS, в послугах іспанського фахівця зацікавлене керівництво федерації футболу США.

Американське керівництво бачить в ньому тренера, здатного поліпшити результати збірної. На даний момент в команді є безліч молодих футболістів, і в США хочуть використовувати досвід Хулен Лопетегі, який працював з молоддю в збірній Іспанії, а також в "Реалі".

Після відсторонення Брюса Арени з посади головного тренера США (під керівництвом якого американці не потрапили на ЧС вперше з 1986 року) тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера був призначений Дейв Сарачан. Під його керівництвом американці здобули три перемоги, тричі зіграли внічию і зазнали п'ять поразок.

Нагадаємо, Лопетегі був відправлений у відставку з посади головного тренера "королівського клубу" в кінці жовтня після поразки від "Барселони" в чемпіонаті Іспанії з рахунком 1:5.

Збірна України завершила рік нічиєю в товариському матчі з Туреччиною Суперліги немає і не буде, - президент УЄФА Чеферін
Новини України РеалСполучені Штати АмерикитренерФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся