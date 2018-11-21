Екс-тренер "Реала" Лопетегі може очолити збірну США

Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Наразі американська збірна не має постійного головного тренера

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Хулен Лопетегі може найближчим часом повернутися до роботи. Як повідомляє AS, в послугах іспанського фахівця зацікавлене керівництво федерації футболу США.

Американське керівництво бачить в ньому тренера, здатного поліпшити результати збірної. На даний момент в команді є безліч молодих футболістів, і в США хочуть використовувати досвід Хулен Лопетегі, який працював з молоддю в збірній Іспанії, а також в "Реалі".

Після відсторонення Брюса Арени з посади головного тренера США (під керівництвом якого американці не потрапили на ЧС вперше з 1986 року) тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера був призначений Дейв Сарачан. Під його керівництвом американці здобули три перемоги, тричі зіграли внічию і зазнали п'ять поразок.

Нагадаємо, Лопетегі був відправлений у відставку з посади головного тренера "королівського клубу" в кінці жовтня після поразки від "Барселони" в чемпіонаті Іспанії з рахунком 1:5.