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Экс-тренер "Реала" Лопетеги возглавил "Севилью"

Новости » Спорт    04.06.2019 - 13:53
Экс-тренер "Реала" Лопетеги возглавил "Севилью"
Фото: Лопетеги возглавил "Севилью" (sevillafc.es)

Соглашение с рассчитано на три года

Хулен Лопетеги стал новым главным тренером "Севильи". Как сообщает официальный сайт испанского клуба, контракт подписан на три года. 

Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был "Реал", который он покинул в октябре прошлого года. Предыдущим главным тренером "Севильи" был Хоакин Капаррос, который ушел с поста главного тренера клуба в конце мая. 

По итогам минувшего сезона "Севилья" заняла шестое место в турнирной таблице Примеры и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон. 

Лопетеги ранее также работал с "Райо Вальекано", "Кастильей" и "Порту". С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании, которую покинул перед стартом чемпионата мира-2018.

Напомним, новым главным тренером "Реала" после менее чем годичной паузы вновь стал французский специалист Зинедин Зидан.

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