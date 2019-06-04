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Екс-тренер "Реала" Лопетегі очолив "Севілью"

Новини » Спорт    04.06.2019 - 13:53
Екс-тренер "Реала" Лопетегі очолив "Севілью"
Фото: Хулен Лопетегі очолив "Севілью" (sevillafc.es)

Угода з розраховане на три роки

Хулен Лопетегі став новим головним тренером "Севільї". Як повідомляє офіційний сайт іспанського клубу, контракт підписаний на три роки.

Останнім місцем роботи 52-річного іспанського фахівця був "Реал", який він залишив у жовтні минулого року. Попереднім головним тренером "Севільї" був Хоакін Капаррос, який пішов з поста головного тренера клубу в кінці травня.

За підсумками минулого сезону "Севілья" посіла шосте місце в турнірній таблиці Примери і забезпечила собі участь в груповому етапі Ліги Європи на наступний сезон.

Хулен Лопетегі раніше також працював з "Райо Вальєкано", "Кастільо" і "Порту". З 2016 по 2018 рік він очолював збірну Іспанії, яку покинув перед стартом чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, новим головним тренером "Реала" після менш ніж річної паузи знову став французький фахівець Зінедін Зідан.

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