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Экс-судья Херсонской области получила пять лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч гривен

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Херсонская область, Понедельник 06 декабря 2021 15:24
Экс-судья Херсонской области получила пять лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч гривен Фото: экс-судья Херсонской области получила пять лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч гривен (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 декабря бывшую судью одного из райсудов Херсонской области приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Ее поймали на получении взятки в размере 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

Установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тысяч гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа - "грозились" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить штраф в сумме от 16 до 32 тысяч гривен.

"После получения средств, которые она спрятала в Кодекс об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства. Его разоблачили "на горячем", сразу после получения обусловленной суммы", - говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК украины и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

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