Екс-співробітники спецслужб США провели таємні переговори з РФ щодо війни в Україні, - NBC

Група колишніх високопоставлених співробітників служби національної безпеки США провела секретні переговори з близькими до Кремля росіянами. Темою розмови було припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Зазначається, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у квітні, перебуваючи в Нью-Йорку, провів двогодинну зустріч із членами американської групи.

Що обговорювали на зустрічі

NBC повідомляється, що під час таємних переговорів обговорювалася тема окупованих Росією територій України, а також пошук дипломатичного вирішення війни, який би влаштував обидві сторони.

На зустрічі з боку США були присутні такі особи:

Колишній дипломат Річард Гаас;

Експерт з Європи Чарльз Купчан;

Експерт з Росії Томас Грем;

Колишній помічник міністра оборони США Мері Бет Лонг;

Колишні чиновники Білого дому та Держдепартаменту США.

Метою такої зустрічі була можливість підтримувати канал зв'язку з РФ відкритим, щоб визначити місце майбутніх переговорів і компромісів щодо припинення війни.

NBC пише, що переговори відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. Колишні офіційні особи США згодом поінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що сталося.

"Дипломатія другого напрямку"

На дипломатичному жаргоні такий формат зустрічей називають "дипломатією другого напрямку". Це форма неофіційної взаємодії за участю приватних осіб, які нині не перебувають в уряді.

Це відбувається через те, що офіційні дипломатичні контакти на високому рівні між урядами США та Росії щодо України були дуже рідкісними.

Хто був з боку Росії

Джерела NBC повідомили, що принаймні один колишній американський чиновник побував у Росії для обговорення війни в Україні.

Крім Лаврова з російського боку, у дискусіях брали участь науковці, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів, а також інші представники російської зовнішньополітичної сфери. Вони, як вважається, дослухаються до російського диктатора Володимира Путіна та перебувають у постійному контакті з особами, які ухвалюють рішення в Кремлі.

Переговори України та Росії

Торік президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в цей час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що розмови про необхідність переговорів України та Росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.