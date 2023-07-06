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Экс-сотрудники спецслужб США провели тайные переговоры с РФ по войне в Украине, - NBC

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 17:33
Экс-сотрудники спецслужб США провели тайные переговоры с РФ по войне в Украине, - NBC Фото: Флаги США и РФ (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности США провела секретные переговоры с близкими к Кремлю россиянами. Темой разговора было прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле, находясь в Нью-Йорке, провел двухчасовую встречу с членами американской группы.

Что обсуждали на встрече

NBC сообщается, что во время тайных переговоров обсуждалась тема оккупированных Россией территорий Украины, а также поиск дипломатического решения войны, который бы устроил обе стороны.

На встрече со стороны США присутствовали следующие лица:

  • Бывший дипломат Ричард Гаас;
  • Эксперт по Европе Чарльз Купчан;
  • Эксперт по России Томас Грэм;
  • Бывший помощник министра обороны США Мэри Бет Лонг;
  • Бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента США.

Целью такой встречи была возможность поддерживать канал связи с РФ открытым, чтобы определить место будущих переговоров и компромиссов по прекращению войны.

NBC пишет, что переговоры проходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. Бывшие официальные лица США впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о том, что произошло.

"Дипломатия второго направления"

На дипломатическом жаргоне такой формат встреч называют "дипломатией второго направления". Это форма неофициального взаимодействия с участием частных лиц, которые сейчас не находятся в правительстве.

Это происходит из-за того, что официальные дипломатические контакты на высоком уровне между правительствами США и России по Украине были очень редкими.

Кто был со стороны России

Источники NBC сообщили, что по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны в Украине.

Кроме Лаврова с российской стороны, в дискуссиях участвовали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы. Они, как считается, прислушиваются к российскому диктатору Владимиру Путину и находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле.

Переговоры Украины и России

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, которое запрещает любые переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, подчеркивал, что двери для диалога с Россией в это время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что разговоры о необходимости переговоров Украины и России инфантильны, поскольку в этой войне может быть только один победитель и побежден.

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