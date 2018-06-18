Экс-советник Трампа заявил, что русские предлагали компромат на Клинтон за 2 млн долларов

Роджер Стоун признал факт встречи, но предложение русских отклонил

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что в 2016 году встречался с гражданином РФ, который предлагал купить компромат на Хиллари Клинтон за 2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, два года назад выходец из России Генри Гринберг встретился с советником Дональда Трампа и предложил купить компромат на Клинтон. Стоун в ходе встречи представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию.

Как отмечается, Стоун обсуждал предложение Гринберга с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал сделку с Гринбергом "пустой тратой времени".

Сообщается, что два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто.

Однако Стоун и Капуто скрыли факт встречи с Гринбергом в ходе предыдущего расследования российского вмешательства в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ.