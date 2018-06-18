Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-советник Трампа заявил, что русские предлагали компромат на Клинтон за 2 млн долларов

НовостиПолитика    18.06.2018 - 05:54
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Роджер Стоун признал факт встречи, но предложение русских отклонил

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что в 2016 году встречался с гражданином РФ, который предлагал купить компромат на Хиллари Клинтон за 2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, два года назад выходец из России Генри Гринберг встретился с советником Дональда Трампа и предложил купить компромат на Клинтон. Стоун в ходе встречи представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию.

Как отмечается, Стоун обсуждал предложение Гринберга с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал сделку с Гринбергом "пустой тратой времени".

Сообщается, что два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто.

Однако Стоун и Капуто скрыли факт встречи с Гринбергом в ходе предыдущего расследования российского вмешательства в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ.

Количество пострадавших в результате стрельбы в США возросло до 20 В США произошла стрельба на выставке, есть погибший
Теги публикации: Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты Америки, расследование, Дональд Трамп, компромат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь