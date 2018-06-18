Екс-радник Трампа заявив, що росіяни пропонували компромат на Клінтон за 2 млн доларів

Роджер Стоун визнав факт зустрічі, але пропозицію відхилив

Колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявив, що в 2016 році зустрічався з громадянином РФ, який пропонував купити компромат на Хілларі Клінтон за 2 мільйони доларів. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, два роки тому виходець з Росії Генрі Грінберг зустрівся з радником Дональда Трампа і запропонував купити компромат на Клінтон. Стоун в ході зустрічі представився інформатором ФБР. У судових документах за 2015 рік він фігурує під ім'ям Генрі Окнянский, під яким нібито працював на ФБР 17 років. Спецслужба відмовилася коментувати цю інформацію.

Як наголошується, Стоун обговорював пропозицію Грінберга з представником штабу Трампа Майклом Капуто і назвав угоду з Грінбергом "марною тратою часу".

Повідомляється, що два роки потому зустріччю зацікавився спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори. Представники його команди допитали Капуто.

Однак Стоун і Капуто приховали факт зустрічі з Грінбергом в ході попереднього розслідування російського втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів (14,5 млн євро) на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з РФ.