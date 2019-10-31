Экс-советник Трампа отказывается свидетельствовать в Конгрессе

Бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон отказывается добровольно дать показания в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как заявил адвокат бывшего советника американского президента по национальной безопасности Чарльз Купер, Болтон отказывается являться в Конгресс для дачи показаний перед комитетами Палаты представителей без официальной повестки.

Купер добавил, что готов от имени бывшего советника Трампа принять повестку законодателей от Демократической партии США.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что демократы в Палате представителей вызвали бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона для дачи показаний в рамках процедуры импичмента. Отмечалось, что показания Болтон может предоставить уже 7 ноября, однако эту информацию не подтверждали в Конгрессе.

Накануне от дачи показаний в Конгрессе отказался бывший заместитель Болтона - Чарльз Купперман. Экс-заместитель бывшего советника Трампа отказался свидетельствовать в рамках расследования в деле об импичменте, несмотря на повестку.