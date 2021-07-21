Экс-советник президента Молдовы подрался с бывшим замглавы МВД в прямом эфире

После чего Косован вылил на него стакан воды. В ответ Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Известно, что инцидент произошел в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

По словам одного из гостей программы, в студию телеканала вызвали скорую помощь.

Впоследствии ведущий программы Дмитрий Мишин сообщил, что Тофилат и Косован уладили конфликт.

"Все хорошо. Мужчины разобрались",- написал он в соцсети и опубликовал фото, на котором политики пожимают друг другу руки.

Позже экс-советник президента Сергей Тофилат, извинился за свое поведение. На своей странице в Facebook 21 июля он написал, что сожалеет о случившемся.

"Уважаемые друзья, я жалею о том, что произошло в студии Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции и мне очень жаль. Насилие недопустимо, споры не решаются таким образом, о чем бы они не были. Мне очень жаль, что так произошло ",- написал Тофилат.