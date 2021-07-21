Екс-радник президента Молдови побився з колишнім заступником глави МВС у прямому ефірі

Після чого Косован вилив на нього склянку води. У відповідь Тофілат вдарив Косована і повалив на підлогу. У цей момент прямий ефір перервали.

Відомо, що інцидент відбувся в ефірі програми Ora Expertizei на телеканалі Jurnal TV.

За словами одного із гостей програми, в студію телеканалу викликали швидку допомогу.

Згодом ведучий програми Дмитро Мішин повідомив, що Тофілат і Косован владнали конфлікт.

"Все добре. Чоловіки розібралися", - написав він в соцмережі та опублікував фото, на якому політики потискують один одному руку.

Пізніше екс-радник президента Сергій Тофілат, вибачився за свою поведінку. На своїй сторінці в Facebook 21 липня він написав, що шкодує про те, що трапилося.

"Шановні друзі, я шкодую про те, що сталося в студії Jurnal TV. Це була ситуація, в якій я не зміг контролювати свої емоції і мені дуже шкода. Насильство неприпустимо, суперечки не вирішуються таким чином, про що б вони не були. Мені дуже шкода, що так сталося", - написав Тофілат.