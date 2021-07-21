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Экс-советник президента Молдовы подрался с бывшим замглавы МВД в прямом эфире

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Молдова, Среда 21 июля 2021 12:32
Экс-советник президента Молдовы подрался с бывшим замглавы МВД в прямом эфире Фото: экс-советник президента Молдовы подрался с бывшим главой МВД в прямом эфире (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец

В эфире одного из телеканалов устроили драку экс-советник президента Молдовы Сергей Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован. Конфликт начался после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

После чего Косован вылил на него стакан воды. В ответ Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Известно, что инцидент произошел в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

По словам одного из гостей программы, в студию телеканала вызвали скорую помощь.

Впоследствии ведущий программы Дмитрий Мишин сообщил, что Тофилат и Косован уладили конфликт.

"Все хорошо. Мужчины разобрались",- написал он в соцсети и опубликовал фото, на котором политики пожимают друг другу руки.

Позже экс-советник президента Сергей Тофилат, извинился за свое поведение. На своей странице в Facebook 21 июля он написал, что сожалеет о случившемся.

"Уважаемые друзья, я жалею о том, что произошло в студии Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции и мне очень жаль. Насилие недопустимо, споры не решаются таким образом, о чем бы они не были. Мне очень жаль, что так произошло ",- написал Тофилат.

Totul e bine! Bărbații au depașit momentul! Împreună!

Posted by Dumitru Mişin on Tuesday, July 20, 2021

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драка прямой эфир
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