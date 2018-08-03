Екс-співробітницю посольства США підозрюють у шпигунстві на Росію

Жінка регулярно і неофіційно зустрічається зі співробітниками російської ФСБ

Колишня співробітниця посольства Сполучених Штатів Америки (США) в Москві (РФ), яка пропрацювала у відомстві більше 10 років, запідозрена у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела, пише DW.

Як повідомляється, екс співробітниця посольства потрапила під підозру в ході планової перевірки, яку ініціював держдепартамент США.

Відзначається, що жінка регулярно і неофіційно зустрічається з співробітниками російської Федеральної служби безпеки.

Крім того, як пише видання, у неї був доступ до внутрішньої мережі та електронною поштою американської секретної служби.

Отже, вона могла заволодіти потенційно секретними даними.

У свою чергу CNN з посиланням на неназвані джерела відзначає, що у неї не було доступу до суворо конфіденційної інформації.

Нагадаємо, раніше Національна розвідка США оприлюднила доповідь про шпигунство в кіберпросторі, в якому Росія названа в числі найбільш активних сил в кіберпросторі", пов'язаних з економічним шпигунством і можливим викраденням конфіденційної інформації, поряд з Китаєм та Іраном.

У розділі, присвяченому РФ, її дії пов'язують з тим, що Москва намагається зміцнити економіку, яка страждає через корупцію, держконтроль і витік талантів за кордон.

Також повідомлялося, що Мін'юст США затримав у Вашингтоні громадянку Росії, і висунув звинувачення в змові з метою шпигунства на іноземну державу.