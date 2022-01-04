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Экс-сотруднице МВД дали 12 лет заочно: она руководила "Градами" под Иловайском

Автор: Мария Кучерявец

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую сотрудницу МВД, участницу террористической организации "ДНР". Она руководила обстрелами украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, уроженка Донецка с позывным "Корса" в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданного на основе так называемой "группы Безлера".

Так, с тех пор бывшая сотрудница МВД Украины активно участвует в террористической деятельности.

По информации правоохранителей, "специальное обучение военному делу" она проходила в России.

Известно, что на должности командира артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР" она руководила обстрелами позиций ВСУ и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "ГРАД" вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

Суд признал "Корсу" виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Указано, что сейчас осужденная скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, она объявлена в розыск.

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