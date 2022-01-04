Екс-працівниці МВС дали 12 років заочно: вона керувала "Градами" під Іловайськом

За даними слідства, уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера".

Так, з того часу колишня співробітниця МВС України бере активну участь у терористичній діяльності.

За інформацією правоохоронців, "спеціальне навчання військовій справі" вона проходила в Росїї.

Відомо, що на посаді командира артилерійського дивізіону у званні "полковник військ ДНР" вона керувала обстрілами позицій ЗСУ та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Суд визнав "Корсу" винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Вказано, що наразі засуджена переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, її оголошено в розшук.