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Інтерв'ю

Екс-працівники Cambridge Analytica готують президентську кампанію Трампа в 2020, - AP

НовиниПолітика    16.06.2018 - 03:35
Фото: Cambridge Analytica (РБК-Україна)
Фото: Cambridge Analytica (РБК-Україна)

Нову консалтингову компанію Data Propria очолює колишній аналітик Cambridge Analytica Метт Ожковські

Колишні працівники збанкрутілої компанії Cambridge Analytica після скандалу з витоком особистих даних знову залучені до підготовки президентської кампанії Дональда Трампа в 2020 році. Про це повідомили джерела і екс-співробітники фірми, передає AP.

За інформацією агентства, тепер деякі працівники з Cambridge Analytica, що припинила існування, працюють в компанії Data Propria, діяльність якої аналогічна роботі Cambridge Analytica в 2016 році.

Очолив нову фірму Метт Ожковські, який раніше очолював аналітичну роботу в Cambridge Analytica.

Інформацію про те, що кілька співробітників збанкрутілої компанії під його керівництвом продовжують роботу в сфері консалтингу, підтвердив агентству сам Метт Ожковські.

Він зазначив, що в 2018 році Data Propria візьметься за політичну кампанію в інтересах Республіканського національного комітету, але не підтвердив участь своєї команди в підготовці переобрання Трампа в 2020 році.

Водночас джерела AP стверджують, що Ожковські в останні кілька тижнів обговорював із представниками команди президента США участь Data Propria в роботі над новою президентською кампанією Трампа. Крім того, одну із таких розмов, що відбувалася в публічному місці, нібито "була підслухана репортерами" агентства.

Нагадаємо, 17 травня компанія Cambridge Analytica подала заяву до суду в Манхеттені згідно з главою 7 Кодексу США про банкрутство.

Раніше ця консалтингова компанія опинилася в центрі скандалу через використання даних користувачів Facebook. Зокрема, компанію звинуватили в неналежному використанні даних 87 мільйонів користувачів соцмережі під час передвиборних кампаній у різних країнах світу, зокрема в США.

 

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Теги публікації: утечка данных, Вибори в США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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