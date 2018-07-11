Экс-сотрудника Apple обвинили в краже беспилотных технологий

Служба безопасности Apple установила, что он занимался масштабными поисками в секретной базе корпорации

Власти США обвинили бывшего сотрудника корпорации Apple в краже данных, составляющих коммерческую тайну, по проекту, связанному с беспилотными автомобилями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, поданный в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.



Сообщается, что Сяолан Чжан был задержан 7 июля в аэропорту Сан-Хосе. Он собирался лететь в Китай, где намеревался продолжать трудиться в стартапе, связанном с разработкой беспилотных автомобилей. Незадолго до вылета подозреваемый закачал на свой ноутбук данные из базы Apple, касающиеся проекта беспилотных автомобилей.

Отмечается, что в Apple Сяолан Чжан был задействован в проекте разработки программного и аппаратного обеспечения для беспилотных автомобилей. В частности, он занимался разработкой и тестированием микросхем для анализа данных датчиков.



В иске также сказано, что служба безопасности Apple установила, что он занимался масштабными поисками в секретной базе корпорации. Сообщается также, что специалист забрал микросхемы и сервер из лаборатории Apple.

Сам Сяаопан Чжан объяснял сотрудникам Apple, что взял оборудование из лаборатории, потому что собирался перейти на новую должность в Apple и решил, что это будет полезно для него. В иске уточняется, что файл, который он скачал на свой ноутбук и который послужил "основанием для моментального обвинения", это 25-страничный документ, в котором содержится чертеж микросхемы для беспилотного автомобиля.



"Мы работаем с властями по этому вопросу и сделаем все возможное, чтобы убедиться, что этот человек и любые другие вовлеченные лица понесут ответственность за свои действия", - говорится в заявлении Apple.

XMotors заявила, что "очень обеспокоена" и что "нет никаких признаков того, что [Чжан] когда-либо сообщал XMotors какую-либо конфиденциальную информацию от Apple".

Напомним, раннее сообщалось, что хакеры, которые работают на власти Китая, похитили данные, касающиеся разработок военно-морских сил США.