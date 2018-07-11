Екс-співробітника Apple звинуватили у крадіжці безпілотних технологій

Служба безпеки Apple встановила, що він займався масштабними пошуками в секретній базі корпорації

Влада США звинуватила колишнього працівника корпорації Apple у крадіжці даних, що становлять комерційну таємницю, за проектом, пов'язаним з безпілотними автомобілями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на позов, поданий у федеральний окружний суд Північного округу Каліфорнії.



Повідомляється, що Сяолан Чжан був затриманий 7 липня в аеропорту Сан-Хосе. Він збирався летіти до Китаю, де мав намір продовжувати працювати в стартапі, пов'язаному з розробкою безпілотних автомобілів. Незадовго до вильоту підозрюваний закачав на свій ноутбук дані з бази Apple, що стосуються проекту безпілотних автомобілів.

Наголошується, що в Apple Сяолан Чжан був задіяний у проекті розробки програмного та апаратного забезпечення для безпілотних автомобілів. Зокрема, він займався розробкою і тестуванням мікросхем для аналізу даних датчиків.



У позові також зазначається, що служба безпеки Apple встановила, що він займався масштабними пошуками в секретній базі корпорації. Повідомляється також, що фахівець забрав мікросхеми і сервер лабораторії Apple.

Сам Сяаопан Чжан пояснював співробітникам Apple, що взяв обладнання з лабораторії, бо збирався перейти на нову посаду в Apple і вирішив, що це буде корисно для нього. У позові уточнюється, що файл, який він завантажив на свій ноутбук і який послужив підставою для моментального звинувачення", це 25-сторінковий документ, в якому міститься креслення мікросхеми для безпілотного автомобіля.



"Ми працюємо з владою з цього питання і зробимо все можливе, щоб переконатися, що ця людина і будь-які інші залучені особи понесуть відповідальність за свої дії", - йдеться в заяві Apple.

XMotors заявила, що "дуже стурбована" і що "немає жодних ознак того, що [Чжан] коли-небудь повідомляв XMotors-яку конфіденційну інформацію від Apple".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакери, які працюють на владу Китаю, викрали дані, що стосуються розробок військово-морських сил США.