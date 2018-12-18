Экс-сотрудник СБУ планировал диверсию на участке ж/д в Харьковской области

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Экс-сотрудник СБУ заложил взрывное устройство на участке ж/д полотна в Харьковской области

Экс-сотрудник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области пытался подорвать ж/д пути в Харьковской области. Об этом заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщил Настюк, в ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области.

Фото: ssu.gov.ua

Так, вчера, 17 декабря, гражданин Украины - заложил взрывное устройств под одним из участков ж/д полотна в Харьковской области и направился в "ЛНР", откуда планировал активировать взрывное устройство.

Вместе с тем, по словам Настюка, взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, благодаря чему взрыв был предотвращен. Он также отметил, что организатор преступления - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины (СБУ) допускают активизацию спецслужб Российской Федерации накануне Нового года.