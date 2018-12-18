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Екс-співробітник СБУ планував диверсію на ділянці залізниці в Харківській області

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 16:17
Екс-співробітник СБУ планував диверсію на ділянці залізниці в Харківській області
Ілюстративне фото (facebook.com/dpuzshk)

Екс-співробітник СБУ заклав вибуховий пристрій на ділянці залізничного полотна в Харківській області

Екс-співробітник управління Служби безпеки України (СБУ) в Луганській області намагався підірвати залізницю в Харківській області. Про це заявив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомив Настюк, в ході спецоперації співробітники СБУ попередили диверсію на одному з об'єктів транспортної інфраструктури Харківської області.

 

Фото: ssu.gov.ua

Так, вчора, 17 грудня, громадянин України заклав вибуховий пристроїв під однією з ділянок залізничного полотна в Харківській області і попрямував до "ЛНР", звідки планував активувати вибуховий пристрій.

Разом з тим, за словами Настюка, вибухівка заздалегідь була замінена на муляж співробітниками української контррозвідки, завдяки чому вибух було попереджено. Він також зазначив, що організатор злочину - уродженець Саратовської області РФ, співробітник "контррозвідки ЛНР", колишній співробітник УСБУ в Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Службі безпеки України (СБУ) допускають активізацію спецслужб Російської Федерації напередодні Нового року.

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