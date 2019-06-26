Экс-сотрудник Минюста Украины в Крыму заявляет о давлении

Украинские госслужащие, которые работали в Крыму до аннексии, заявляют об информационной кампании, направленной на их дискредитацию. Такое мнение высказала Екатерина Василенко, экс-начальник регистрационной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью СМИ.

"Сейчас кто-то поднимает информационную волну, распространяет заказные материалы в СМИ, чтобы сделать агентами Кремля и виновниками аннексии нас – людей, которые были украинскими государственными служащими в Крыму. Мы – все, кто тогда работал и жил в автономии, уже почти сепаратисты. Я лично знаю одно - мы, государственные служащие, неукоснительно следовали Конституции и законам Украины, до последнего выполняли свои профессиональные обязанности, находясь в эпицентре тех событий и поддерживая друг друга. А наш непосредственный начальник – Сергей Коровченко – показал себя как ответственный руководитель", – рассказала Василенко.

Она подчеркнула, что на нее, ее коллег и руководство в 2014 году ставленники Российской Федерации оказывали давление, чтобы заставить сотрудничать с оккупационными властями.

"В это время отправили в отставку Совет министров АРК и его главу Анатолия Могилева. Вместо него назначили Аксенова. Стало известно также о решении провести так называемый "общекрымский референдум" о расширении прав АРК в составе Украины. После того Аксенов заявил о непризнании нового украинского руководства и обратился к властям РФ с просьбой содействовать "в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым". Тогда же они начали подготовку к "референдуму" с измененным вопросом, а именно: о присоединении Крыма к России. Насколько мне известно, все это время они требовали, чтобы на их заседаниях присутствовал наш руководитель и подписывал протоколы. Они добивались, чтобы Министерство юстиции Украины в лице начальника Главного управления юстиции в АРК Сергея Коровченко "завизировало" их преступные намерения. Однако, несмотря на угрозу жизни, он отказался с ними сотрудничать. Наш руководитель сделал все, чтобы информация, содержащаяся в реестрах управления Минюста в АРК, не попала в руки оккупантов – оперативно закрыл доступ к этим реестрам. На нас действительно давили, мы сообщали об этом Киеву, но столичное руководство находилось в процессе пертурбаций и отмалчивалось", – подчеркнула Екатерина.

Напомним, ранее в интервью изданию "Левый берег" Сергей Коровченко рассказал, каким образом пытался не допустить признания результатов псевдореферендума в Крыму.