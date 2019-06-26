Екс-співробітник Мін'юсту України в Криму заявляє про тиск

Українські держслужбовці, які працювали в Криму до анексії, заявляють про інформаційну кампанію, спрямовану на їх дискредитацію. Таку думку висловила Катерина Василенко, екс-начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю ЗМІ.

"Зараз хтось піднімає інформаційну хвилю, поширює замовні матеріали у ЗМІ, щоб зробити агентами Кремля і винуватцями анексії нас – людей, які були українськими державними службовцями в Криму. Ми – всі, хто тоді працював і жив в автономії, вже майже сепаратисти. Я особисто знаю одне - ми, державні службовці, неухильно дотримувалися Конституції і законів України, до останнього виконували свої професійні обов'язки, перебуваючи в епіцентрі тих подій і підтримуючи один одного. А наш безпосередній начальник – Коровченко Сергій – показав себе як відповідальний керівник", – розповіла Василенко.

Вона підкреслила, що на неї, її колег і керівництво в 2014 році ставленики Російської Федерації чинили тиск, щоб змусити співпрацювати з окупаційною владою.

"В цей час відправили у відставку Рада міністрів АРК і його голову Анатолія Могильова. Замість нього призначили Аксьонова. Стало відомо також про рішення провести так званий "загальнокримський референдум" про розширення прав АРК у складі України. Після того Аксьонов заявив про невизнання нового українського керівництва і звернувся до уряду РФ з проханням сприяти в забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим". Тоді ж вони почали підготовку до "референдуму" з зміненим питанням, а саме: про приєднання Криму до Росії. Наскільки мені відомо, весь цей час вони вимагали, щоб на їх засіданнях був присутній наш керівник і підписував протоколи. Вони домагалися, щоб Міністерство юстиції України в особі начальника Головного управління юстиції в АРК Сергія Коровченка "завізувало" їх злочинні наміри. Однак, незважаючи на загрозу життю, він відмовився з ними співпрацювати. Наш керівник зробив все, щоб інформація, що міститься в реєстрах управління Мін'юсту в АРК, не потрапила до рук окупантів – оперативно закрив доступ до цих реєстрів. На нас тиснули, ми повідомляли про це Києву, але столичне керівництво перебувало в процесі пертурбацій і відмовчувалось", – підкреслила Катерина.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню "Лівий берег" Коровченко Сергій розповів, яким чином намагався не допустити визнання результатів псевдореферендума в Криму.