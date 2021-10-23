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Экс-соратник Джулиани признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

Автор: Артур Родивилов

Федеральное жюри объявило о признании виновным Льва Парнаса - экс-соратника политика Рудольфа Джулиани. Он работал с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По данным обвинения, Парнас получил деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направил их на финансирование избирательных кампаний в США.

Интерес Парнаса представляли кандидаты в штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.

По данным прокуратуры, Парнас утаил, что, он передавал пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США - Дональда Трампа.

Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.

Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, в пятницу также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.

Рудольф Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом этого уголовного дела: ему не было предъявлено каких-либо обвинений.

Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.

Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования против Джо Байдена касательно его деятельности в Украине.

Как сообщала газета Washinghton Post, адвокат Трампа Рудольф Джулиани требовал от команды президента Украины Владимира Зеленского публично начать расследование против сына нынешнего президента США Джо Байдена Данкана Хантера. Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого.

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Дональд Трамп