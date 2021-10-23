Екс-соратниа Джуліані визнано винним у незаконному фінансуванні виборів у США

Федеральне журі оголосило про визнання винним Льва Парнаса - екс-соратника політика Рудольфа Джуліані. Він працював з колишнім президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За даними звинувачення, Парнас отримав гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова і направив їх на фінансування виборчих кампаній в США.
Інтерес Парнаса представляли кандидати в штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов'язаного з легалізованим продажем марихуани.
За даними прокуратури, Парнас приховав, що, він передавав пожертви в Республіканський комітет політичних дій (PAC), що збирав кошти, в тому числі і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США - Дональда Трампа.
Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють робити партійні пожертвування від імені інших осіб.
Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п'ятницю також був визнаний винним у порушенні фінансування виборчих кампаній.
Рудольф Джуліані, експрокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи: йому не було пред'явлено будь-яких звинувачень.
Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов'язаний він був реєструватися як іноземний агент.
Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування проти Джо Байдена щодо його діяльності в Україні.
Як повідомляла газета Washinghton Post, адвокат Трампа Рудольф Джуліані вимагав від команди президента України Володимира Зеленського публічно почати розслідування проти сина нинішнього президента США Джо Байдена Данкана Хантера. Але в підсумку він і Дональд Трамп не домоглися бажаного.