Екс-слідчий Генпрокуратури отримав 9 років в'язниці: вирок ВАКС

Сус обіймав посаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури. Його визнали винним у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 ККУ.

ВАКС призначив покарання у вигляді 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки. Також суд конфіскував усе майно екс-слідчого: 2 квартири, 2 земельні ділянки, гараж та автомобіль. Крім того, Суса позбавили чину старшого радника юстиції.

Варто зазначити, що Суса викрили на розкраданні майна фігурантів справ Генпрокуратури.

Зокрема, у 2016 році слідчі Генпрокуратури, серед яких був фігурант, конфіскували у Білій Церкві майно незаконного грального закладу. Пізніше у Києві за допомогою поплічника Сус за 10 тисяч доларів продав ігрові автомати, столи для покеру та рулеток, барні стільці та інші речі, вилучені у Білій Церкві.

Нагадаємо, ВАКС пояснив, чому призначив екс-заступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському домашній арешт замість тримання під вартою, як просила прокуратура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.