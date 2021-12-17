Экс-руководство "Нафтогаза" ошиблось, не заложив в план на этот сезон импорт газа, - эксперт
Объемы закупки импортного газа, поступающие в Украину, должны быть обязательно указаны в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", и если предыдущее руководство НАКа этого не сделало, то совершило ошибку.
Такое мнение РБК-Украина озвучил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, комментируя высказывание главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о том, что финансовый план, утвержденный предыдущим менеджментом госкомпании, не предусматривал импорт газа вообще.
"Объем импорта в финплане надо было обязательно прописать. Это была ошибка, надо было закладывать объемы, а не ноль, что было при Коболеве. "Нафтогаз" с новым руководством смог закупить 3,5 млрд кубометров, и 70% - это, собственно, газ "Нафтогаза". Компания после прихода Витренко смогла найти ресурсы поменять план по закупке и закачать необходимые объемы. Прежний финансовый план был неадекватный, если бы не закачали импортный газ, ситуация в стране с газом была бы критическая", - подчеркнул Омельченко.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" начал отопительный сезон с 18,6 млрд кубометров газа в ПХГ. В 2011-2019 годах этот показатель был 17,9 млрд кубометров, а в 2016 году - всего 14,5 млрд кубометров газа.