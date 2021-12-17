ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-руководство "Нафтогаза" ошиблось, не заложив в план на этот сезон импорт газа, - эксперт

Новина українською →
Киев, Пятница 17 декабря 2021 12:56
Экс-руководство "Нафтогаза" ошиблось, не заложив в план на этот сезон импорт газа, - эксперт Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Объемы закупки импортного газа, поступающие в Украину, должны быть обязательно указаны в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", и если предыдущее руководство НАКа этого не сделало, то совершило ошибку.

Такое мнение РБК-Украина озвучил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, комментируя высказывание главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о том, что финансовый план, утвержденный предыдущим менеджментом госкомпании, не предусматривал импорт газа вообще.

"Объем импорта в финплане надо было обязательно прописать. Это была ошибка, надо было закладывать объемы, а не ноль, что было при Коболеве. "Нафтогаз" с новым руководством смог закупить 3,5 млрд кубометров, и 70% - это, собственно, газ "Нафтогаза". Компания после прихода Витренко смогла найти ресурсы поменять план по закупке и закачать необходимые объемы. Прежний финансовый план был неадекватный, если бы не закачали импортный газ, ситуация в стране с газом была бы критическая", - подчеркнул Омельченко.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" начал отопительный сезон с 18,6 млрд кубометров газа в ПХГ. В 2011-2019 годах этот показатель был 17,9 млрд кубометров, а в 2016 году - всего 14,5 млрд кубометров газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах