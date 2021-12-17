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Екс-керівництво "Нафтогазу" помилилося, не заклавши у план на цей сезон імпорт газу, - експерт

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 12:56
Екс-керівництво "Нафтогазу" помилилося, не заклавши у план на цей сезон імпорт газу, - експерт Фото: НАК "Нафтогаз України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Обсяги закупівлі імпортного газу, що надходять в Україну, мають бути обов'язково вказані у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України", і якщо попереднє керівництво НАКу цього не зробило, то помилилося.

Таку думку РБК-Україна озвучив директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, коментуючи висловлювання голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко про те, що фінансовий план, затверджений попереднім менеджментом держкомпанії, не передбачав імпорт газу взагалі.

"Обсяг імпорту у фінплані треба було обов'язково прописати. Це була помилка, треба було закладати обсяги, а не нуль, що було за Коболєва. "Нафтогаз" з новим керівництвом зміг закупити 3,5 млрд кубометрів, і 70% - це, власне , газ "Нафтогазу". Компанія після приходу Вітренка змогла знайти ресурси поміняти план із закупівлі та закачати необхідні обсяги. Колишній фінансовий план був неадекватний, якби не закачали імпортний газ, ситуація в країні з газом була б критичною", - наголосив Омельченко.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" розпочав опалювальний сезон з 18,6 млрд кубометрів газу в ПСГ. У 2011-2019 роках цей показник був 17,9 млрд кубометрів, а в 2016 році - всього 14,5 млрд кубометрів газу.

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Нафтогаз України
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