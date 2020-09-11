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Экс-руководителю "Борисполя" Дыхне назначили более 5 млн гривен залога

Киев, Пятница 11 сентября 2020 11:38
Экс-руководителю "Борисполя" Дыхне назначили более 5 млн гривен залога
Фото: Евгений Дыхне (facebook com eugenedihne)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил более 5 млн гривен залога бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне. Его подозревают в нанесении 16,5 млн гривен ущерба аэропорту.

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Сообщается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5,25 млн гривен.

Его обязали в течение пяти дней внести залог, прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения. Также Дыхне обязан сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и оперативно сообщать об изменении места жительства и работы. Обязательства действуют до 11 ноября.

Отметим, на сегодня Дыхне занимает пост президента компании "Международные авиалинии Украины". Его подозревают в том, что он в бытность руководителем аэропорта "Борисполь" мог злоупотреблять положением, в результате чего аэропорту нанесен ущерб на 16,5 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило схему незаконного распоряжения имуществом аэропорта "Борисполь", что привело к нанесению 16,5 млн гривен ущерба.

Дыхне сообщили о подозрении 7 сентября. По данным следствия, он мог быть причастен к сдаче в аренду помещений аэропорта по заниженной стоимости без согласования с Фондом государственного имущества.

Он занимал должность первого заместителя генерального директора "Борисполя" в 2017-2019 годах. С 2014 по 2017 исполнял обязанности гендиректора. В уголовном деле фигурируют коррупционные сделки с 2014 по 2019 год.

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Новости Украины Общество Евгений Дыхнеаэропорт Бориспольантикоррупционный суд
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