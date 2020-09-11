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Екс-керівнику "Борисполя" Дихне призначили понад 5 млн гривень застави

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 11:38
Екс-керівнику "Борисполя" Дихне призначили понад 5 млн гривень застави
Фото: Євген Дихне (facebook com eugenedihne)
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив понад 5 млн гривень застави колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне. Його підозрюють у нанесенні 16,5 млн гривень збитків аеропорту.

Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook.

Повідомляється, що ВАКС частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5,25 млн гривень.

Його зобов'язали протягом п'яти днів внести заставу, прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурорів САП, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу. Також Дихне зобов'язаний здати закордонний паспорт, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками та оперативно повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Зобов'язання діють до 11 листопада.

Зазначимо, на сьогодні Дихне займає пост президента компанії "Міжнародні авіалінії України". Його підозрюють у тому, що він, будучи керівником аеропорту "Бориспіль" міг зловживати становищем, в результаті чого аеропорту завдано збитків на 16,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ викрило схему незаконного розпорядження майном аеропорту "Бориспіль", що призвело до нанесення 16,5 млн гривень збитку.

Дихне повідомили про підозру 7 вересня. За даними слідства, він міг бути причетний до здачі в оренду приміщень аеропорту за заниженою вартістю без погодження з Фондом державного майна.

Він обіймав посаду першого заступника генерального директора "Борисполя" у 2017-2019 роках. З 2014 по 2017 виконував обов'язки гендиректора. У кримінальній справі фігурують корупційні оборудки з 2014 по 2019 рік.

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