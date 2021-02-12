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Экс-руководителя завода Патона подозревают в присвоении здания в Киеве на 20 млн гривен

Автор: Дмитрий Левицкий

Бывшему главе правления завода имени Патона, члену правления завода и директору одной из компаний сообщили о подозрении в присвоении имущества предприятия. Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемых.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие установило, что должностные лица завода присвоили здание в Киеве по ул. Саперное поле, которое принадлежало предприятию.

Должностные лица заключили с подконтрольной компанией договор купли-продажи объекта по заниженной стоимости, чем нанесли ущерб на 20 млн гривен.

"В дальнейшем бывший глава правления завода оформил на этот объект право собственности", - рассказали в прокуратуре.

Фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК и ч. 3 ст. 209 УК Украины, то есть хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывание доходов.

Напомним, недавно СБУ сообщила владельцу крупной строительной сети подозрение в присвоении полмиллиарда гривен бюджетных средств.

Также РБК-Украина писало, что екс-главе банка "Аркада" объявили о подозрении в растрате 22 млн гривен вкладчиков.

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Новости Украины недвижимостьзаводподозрениеКиев
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