Екс-керівника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на 20 млн гривень

Колишньому голові правління заводу імені Патона, члену правління заводу та директору однієї з компаній повідомили про підозру у привласненні майна підприємства. Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання підозрюваних.
Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству.
Посадовці уклали з підконтрольною компанією договір купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю, чим завдали збитків на понад 20 млн гривень.
"У подальшому колишній голова правління заводу оформив на цей об’єкт право власності", - розповіли в прокуратурі.
Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах та відмивання доходів.
Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила власнику великої будівельної мережі про підозру в привласненні півмільярда гривень бюджетних коштів.
Також РБК-Україна писало, що екс-голові банку "Аркада" оголосили про підозру в розтраті 22 млн гривень вкладників.