Экс-руководителя ГФС допросили по делу Насирова

В Высшем антикоррупционном суде во время рассмотрения дела относительно бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Украины Владимира Новикова допросили одного из свидетелей - бывшего руководителя ГФС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что 11 декабря на заседании продолжено исследование доказательств, представленных стороной обвинения. А также допросили еще одного свидетеля - бывшего руководителя ГФС.



После допроса свидетеля суд объявил перерыв до 14:00 29 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд во вторник, 19 ноября, провел первое полноценное заседание по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. На заседании прокурор САП зачитал обвинительный акт.

РБК-Украина писало, что Кассационный административный суд Верховный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.