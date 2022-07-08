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Экс-руководителей ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции

Фото: бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я хочу выразить свое счастье для всех моих близких, что после семи лет лжи и манипуляций наконец-то восторжествовала справедливость. Моя борьба - это борьба против несправедливости. Я выиграл первый матч", - заявил Платини после того, как судья объявил приговор.

В ноябре 2021 года Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около 2,2 млн долларов) в пользу Платини. Бывшие руководители обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

На суде Блаттер отверг обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги были выплачены Платини в рамках "джентльменского соглашения" о его работе помощником главы ФИФА в 1998-2002 годах. По его словам, ФИФА не могла сразу удовлетворить запросы Платини о зарплате в 1 млн швейцарских франков и стороны договорились, что он сначала будет получать 300 тысяч швейцарских франков в год, а остальное ему выплатят позже.

66-летний Платини, в свою очередь, говорил, что просто не просил об этих деньгах до 2010 года, поскольку не нуждался в них.

Расследование было начато еще в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА.

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