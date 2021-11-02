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Экс-руководителей ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве на почти 2 млн евро

Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения экс-руководителю ФИФА Йозефу Блеттеру и бывшему главе УЕФА Мишелю Платини. Их обвиняют в присвоении около 2 млн евро из средств ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швейцарии.

Прокуратура установила, что Платини и Блеттер организовали незаконную выплату почти 2 млн евро из казны ФИФА в пользу экс-главы УЕФА.

"Собранные федеральной прокуратурой доказательства укрепили подозрение в этом, что этот платеж Платини был сделан без законных оснований. Он нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини", - заявили в прокуратуре.

Эти выводы швейцарская прокуратура готова предоставить Федеральному уголовному суду Швейцарии.

Сами же обвиняемые до этого утверждали, что средства, которые перечисляли по поручению Блаттера на счет Платини в 2011 году, были вознаграждением за его работу с 1998 года по 2002 год на должности консультанта Блаттера. Однако прокуратура установила, что за эти консультации Платини уже получал гонорар от ФИФА.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в конце мая 2015 года. Тогда по запросу американских правоохранителей швейцарская полиция задержала 9 высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции. Обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам, а Блаттера и Платини отстранили от футбольной деятельности.

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ФИФАУЕФАМишель ПлатиниЙозеф Блаттеркоррупция