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Екс-керівників ФІФА та УЄФА звинуватили у шахрайстві на майже 2 млн євро

Автор: Дмитро Левицький

Федеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення екс-керівнику ФІФА Йозефу Блеттеру та колишньому очільнику УЄФА Мішелю Платіні. Їх обвинувачують у привласненні близько 2 млн євро з коштів ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Швейцарії.

Прокуратура встановила, що Платіні та Блеттер організували незаконну виплату майже 2 млн євро з казни ФІФА на користь екс-очільника УЄФА.

"Зібрані федеральної прокуратурою докази зміцнили підозру у цьому, що цей платіж Платіні було зроблено без законних підстав. Він завдав шкоди активам ФІФА та незаконно збагатив Платіні", - заявили в прокуратурі.

Ці висновки швейцарська прокуратура готова надати Федеральному кримінальному суду Швейцарії.

Самі ж обвинувачені до цього стверджували, що кошти, які перераховували за дорученням Блаттера на рахунок Платіні у 2011 році, були винагородою за його роботу з 1998 року по 2002 рік на посаді консультанта Блаттера. Проте прокуратура встановила, що за ці консультації Платіні вже отримував гонорар від ФІФА.

Корупційний скандал у ФІФА розгорівся наприкінці травня 2015 року. Тоді за запитом американських правоохоронців швейцарська поліція затримала 9 високопосадовців ФІФА за підозрою у корупції. Звинувачення були висунуті 14 колишнім та чинним футбольним посадовцям, а Блаттера та Платіні відсторонили від футбольної дільності.

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ФІФАУЕФАМішель ПлатініЙозеф Блаттеркоррупция